Bayern-Noten: Neun Mal die 1 - Boss-Vorstellung von Upamecano, Sané spielt Katz und Maus

Viele Leistungsträger trumpfen auf - auch ein Youngster bekommt als einer von neun Akteuren die Note 1. SPORT1 bewertet die Stars des FC Bayern in der Einzelkritik.

Boss-Vorstellung von Upamecano

MANUEL NEUER: Musste in der ersten Hälfte keinen einzigen gefährlichen Schuss auf sein Tor abwehren, war nach dem Seitenwechsel häufiger gefordert. Wichtig: seine Glanztat gegen Reus (56.) während der Dortmunder Drangphase. SPORT1-Note: 2

Glatte 1 für Pavlovic - Kim überall dazwischen

MINJAE KIM: Hatte überall seinen Kopf oder seinen Fuß dazwischen – und damit seinen Anteil daran, dass Neuer wenig zu tun bekam. Ging aggressiv in die Zweikämpfe und ließ Füllkrug, Moukoko und Co. keine Luft zum Atmen. SPORT1-Note: 1

ALPHONSO DAVIES: Der einzige Bayern-Verteidiger mit Schwierigkeiten. Produzierte gerade in der ersten Halbzeit mehrere vermeidbare Ballverluste (13 an der Zahl!) – davon teils auch in der eigenen Hälfte – und fand auch offensiv kaum statt. Fing sich jedoch nach dem Seitenwechsel und spielte besser. SPORT1-Note: 3