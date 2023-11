Bei Bayern-Klatsche: Fanflucht im BVB-Stadion - treue Dortmund-Anhänger toben, Spott für "Echte Liebe"

Borussia Dortmund hat beim Spitzenspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern nicht nur auf dem Spielfeld eine fragwürdige Figur abgegeben. Auch einige Fans des BVB sorgten vor Unmut - und das vor allem in den eigenen Reihen.

Grund: Schon deutlich vor dem Schlusspfiff verließen zahlreiche Anhänger der Borussia den Signal Iduna Park. Spätestens nach dem dritten von insgesamt vier Gegentreffern hatte viele Zuschauer in schwarz-gelb genug von der Partie.

In der 80. Spielminute seien „15 bis 20.000 Zuschauer bereits gegangen“, beobachtete SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger am Samstagabend im Stadion.

Viele BVB-Anhänger sauer auf flüchtende Fans

Entsprechend fiel das Echo der treuen Fans auch aus. So mancher BVB-Anhänger kritisierte die vorzeitig Abgereisten in den sozialen Netzwerken.

SPORT1 zeigt die Reaktionen zur Fanflucht in Dortmund:

User „Lafonate“ wählte drastische Worte. „Verpisst euch und kommt nie wieder. Wenn ihr in der 81. das Stadion verlasst: Ihr seid keine Fans, niemand braucht euch“, schrieb er auf X.

Neben Wut herrschte vor allem auch Enttäuschung bei Teilen des BVB-Anhangs. „Nicole-sch13“ meinte: „In Berlin verlieren sie zwölf Spiele am Stück, aber die Fans sind da. Wir verlieren mal wieder ein Spiel in der Bundesliga und es wird ne Viertelstunde vor Anpfiff gegangen. Das war nicht nur eine schwache Leistung auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen.“

„Itsiiwiebke“ äußerte sich ebenfalls irritiert: „Ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht: das Spiel von Dortmund oder die Dortmunder Fans. Ich hoffe, keiner der Fans, die gegangen sind, machen sich nochmal darüber lustig, dass bei anderen Vereinen Fans früher das Stadion verlassen!“

Der User traf damit einen Punkt, den diverse Fans ansprachen. Denn in der vergangenen Saison hatten sich viele BVB-Fans amüsiert darüber gezeigt, als beim FC Bayern zum Ende des Spiels gegen RB Leipzig, das die Meisterschaft vermeintlich zugunsten der Dortmunder entschieden hatte, viele Fans vorzeitig das Weite suchten.

Sowas, hieß es damals in den sozialen Medien, würde es beim BVB niemals geben. Entsprechend kommentierte zum Beispiel „donfelipe1111: „Da verlassen die ach so treuen BVB-Fans den Signal-Iduna-Park. Nächste Woche dann wieder über die ach so miese Fankultur des FC Bayern herziehen, ne? Arme Wichte…“