Boateng? Das sagt Heidenheim

Trainer Frank Schmidt hat das angebliche Interesse von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim an Rio-Weltmeister Jérôme Boateng ins Reich der Fabel verwiesen.

„Keine Ahnung, also ich weiß von nix, ich war selber überrascht, was ich da alles gelesen habe“, sagte der Coach vor dem Duell mit Boatengs Ex-Klub Bayern FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr).