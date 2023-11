Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – VfB Stuttgart, 2:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den 1. FC Heidenheim 1846 und Stuttgart ohne Torerfolg in die Kabinen. Das Warten der 15.000 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Jan Schöppner zum 1:0 für Heidenheim in der 70. Minute ein Ende. Wenig später kamen Jamie Leweling und Luca Raimund per Doppelwechsel für Silas Katompa Mvumpa und Woo-yeong Jeong auf Seiten des VfB Stuttgart ins Match (71.). Tim Kleindienst stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:0 für den 1. FC Heidenheim 1846 her (94.). Schließlich strich Heidenheim die Optimalausbeute gegen den VfB ein.