Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Bayern München, 0:4 (0:2)

Die 81.365 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dayot Upamecano brachte den FC Bayern München bereits in der vierten Minute in Front. Mit dem rechten Fuß baute Harry Kane den Vorsprung des Gasts in der neunten Minute aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Durchgang zwei lief Niklas Süle anstelle von Marius Wolf für den BVB auf. In der 57. Minute stellte Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Karim Adeyemi und Felix Nmecha auf den Platz und ersetzten Donyell Malen und Salih Özcan. Kane gelang ein Doppelpack (72./93.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem FCB am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Borussia Dortmund.