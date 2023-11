Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart, 1:2 (1:2)

Die 58.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Deniz Undav brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Front. Waldemar Anton lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Frankfurt den 1:1-Ausgleich (26.). Kurz darauf traf Undav in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für den VfB Stuttgart zum 2:1 (46.). Die Pausenführung des VfB fiel knapp aus. In der 80. Minute stellte Eintracht Frankfurt personell um: Per Doppelwechsel kamen Paxten Aaronson und Jessic Ngankam auf den Platz und ersetzten Buta und Omar Marmoush. Obwohl Stuttgart nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Eintracht zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.