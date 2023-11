Bundesliga: FC Augsburg – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 19:30 Uhr)

Am Sonntag geht es für Eintracht Frankfurt zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist der FCA nun ohne Niederlage. Zuletzt spielte Augsburg unentschieden – 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin. Die zweite Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für die Eintracht gegen den VfB Stuttgart.

Wer den FC Augsburg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 27 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am liebsten teilt die Heimmannschaft die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle.