Bundesliga heute: Augsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die TSG Hoffenheim hat eine beeindruckende Bilanz gegen den FC Augsburg, mit 14 Siegen aus 24 Spielen. Sie haben acht der letzten elf Duelle gegen den FCA gewonnen, obwohl sie im Februar eine 0:1-Niederlage in Augsburg hinnehmen mussten. Augsburgs Philip Tietz hat in den letzten drei Spielen getroffen und könnte mit einem weiteren Treffer den Vereinsrekord einstellen. Auf der anderen Seite hat die TSG Hoffenheim in dieser Saison bereits 15 Punkte aus den ersten fünf Auswärtsspielen geholt und ist damit die beste Auswärtsmannschaft.

Starke Form beider Teams

Die TSG Hoffenheim hat mit ihren fünf Siegen aus den letzten fünf Auswärtsspielen einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Sie sind erst das dritte Team in der Bundesliga-Geschichte, das die ersten fünf Auswärtsspiele einer Saison gewonnen hat. Der FC Augsburg hingegen hat unter dem neuen Trainer Jess Thorup noch kein Spiel verloren und konnte in den letzten drei Spielen sieben Punkte holen. Nur Bayer Leverkusen und der FC Bayern haben in diesem Zeitraum mehr Punkte gesammelt.

Schlüsselspieler und Statistiken

Beide Teams haben eine Reihe von Spielern, die in dieser Saison bereits getroffen haben. Bei Hoffenheim traf Anton Stach zuletzt beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen, er war damit der elfte verschiedene Torschütze in dieser Saison. Augsburg hat bisher zehn verschiedene Torschützen. Hoffenheims Wout Weghorst hat alle seine 61 Bundesliga-Tore im Strafraum erzielt, ein Rekord seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05. Er konnte in den letzten beiden Spielen zwei Tore erzielen. Augsburgs Trainer Jess Thorup hat in seinen ersten drei Spielen jeweils nach Rückstand gepunktet, ein Novum in der Bundesliga. Insgesamt hat kein Team in dieser Saison mehr Punkte nach Rückstand geholt als der FCA. Es wird spannend zu sehen, ob diese Statistiken heute eine Rolle spielen werden.

Wird FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

