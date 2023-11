Bundesliga heute: Bochum - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln findet heute um 18:30 Uhr statt. Der VfL Bochum hat eine beeindruckende Bilanz gegen den 1. FC Köln, da sie in den letzten drei Bundesligaduellen ungeschlagen geblieben sind. Takuma Asano, der Top-Torschütze von Bochum, hat in dieser Saison bereits vier Tore erzielt und übertrifft damit seinen persönlichen Bestwert in einer kompletten Bundesliga-Saison. Der 1. FC Köln hingegen steht zum zweiten Mal unter Coach Steffen Baumgart auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Trotzdem hat Köln eine starke Bilanz gegen Bochum im November, mit neun Siegen aus elf Duellen.

Bochum und Köln: Offensive Schwächen und Defensive Herausforderungen

Trotz der beeindruckenden Bilanz von Bochum gegen Köln, hat der VfL Bochum seit Beginn der Vorsaison keines der vier Bundesliga-Spiele gegen einen Tabellenletzten gewonnen. Zudem hat Bochum in dieser Saison erst zehn Tore erzielt und stellt damit die zweitschwächste Offensive der Liga. Der 1. FC Köln hat sogar nur acht Tore erzielt und stellt damit die schwächste Offensive der Bundesliga. Beide Teams haben auch Probleme in der Defensive. Köln hat bereits zehn Punkte nach Führung verspielt und hat noch keinen Punkt nach Rückstand geholt. Bochum ist als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Heimsieg.

Köln und Bochum: Kampf um wichtige Punkte

Trotz der offensiven Schwächen und defensiven Herausforderungen, haben beide Teams die Chance, wichtige Punkte zu sammeln. Der VfL Bochum hat mit acht Punkten nach zehn Spieltagen bereits doppelt so viele Punkte wie in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt. Der 1. FC Köln hingegen spielt mit fünf Punkten nach zehn Partien seine zweitschlechteste Bundesliga-Saison. Beide Teams haben also viel zu gewinnen und werden alles geben, um ihre Position in der Tabelle zu verbessern.

Wird VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BOC gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

