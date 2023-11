Bundesliga heute: Bremen - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Top-Spieler im Fokus

Im Fokus des heutigen Spiels steht sicherlich Marvin Ducksch von Werder Bremen. Er war an sieben der letzten acht Bundesliga-Spieltage an mindestens einem Tor direkt beteiligt und ist mit sieben Torbeteiligungen Bremens Topscorer in dieser BL-Saison. Auf der anderen Seite steht Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt, der in den letzten beiden Bundesliga-Partien jeweils einen Doppelpack schnürte und mit insgesamt sechs Saisontoren Frankfurter Top-Torschütze ist.

Form und Statistiken der Teams

Beide Teams zeigen eine gute Form. Werder Bremen gewann drei seiner letzten vier Bundesliga-Heimspiele und blieb zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison in zwei Partien in Folge ungeschlagen. Eintracht Frankfurt hingegen holte aus den letzten vier Bundesligaspielen zehn der zwölf möglichen Punkte und gewann zuletzt erstmals seit einem Jahr wieder zwei Bundesliga-Gastspiele in Folge. Interessant ist auch, dass beide Teams, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, die wenigsten und zweitwenigsten Schüsse in dieser Bundesliga-Saison abgaben und beide noch kein Tor nach einem Eckstoß erzielen konnten. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Statistiken im heutigen Spiel ändern werden.