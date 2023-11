Bundesliga heute: Bremen - Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga bereitet sich auf ein weiteres spannendes Match vor, wenn der SV Werder Bremen heute um 15:30 Uhr auf Bayer 04 Leverkusen trifft. Die Statistiken zeigen, dass Bremen in der Vergangenheit gegen Leverkusen durchaus erfolgreich war, obwohl sie nur eines ihrer letzten zwölf Pflichtspiele gegen die Werkself gewinnen konnten. Interessanterweise hat Bremen seit dem Aufstieg von Leverkusen in die Bundesliga im Jahr 1979 gegen kein anderes Team mehr Punkte geholt. Trotzdem hat Bremen seit Oktober 2016 kein Heimspiel mehr gegen Leverkusen gewonnen und ist seit fünf Partien sieglos.

Starke Leistungen von Leverkusen und Bremen

Leverkusen zeigt in dieser Saison eine beeindruckende Leistung und spielt mit 31 Punkten nach elf Partien seine beste Bundesliga-Saison. Sie sind eines von nur zwei Teams in Europas fünf großen Ligen, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Besonders hervorzuheben ist Grimaldo, der bereits zum vierten Mal in dieser Pflichtspielsaison von außerhalb des Strafraums traf. Auf der anderen Seite ist Bremen seit drei Bundesliga-Partien ungeschlagen und Marvin Ducksch, der Topscorer des Teams, traf jüngst erstmals in drei Bundesliga-Spielen in Folge.