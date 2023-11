Bundesliga heute: BVB - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Schlüsselspieler: Honorat und Füllkrug

Ein Blick auf die Spieler zeigt interessante Fakten: Gladbachs Franck Honorat war zuletzt erstmals in der Bundesliga an zwei Toren direkt beteiligt und gab in dieser Saison die meisten Torschussvorlagen. Auf Dortmunder Seite ist Niclas Füllkrug zu beachten, der zuletzt erstmals in zwei Pflichtspielen in Folge für Borussia Dortmund traf. Gegen keinen anderen Gegner war er in der Bundesliga an so vielen Toren direkt beteiligt wie gegen Borussia Mönchengladbach.