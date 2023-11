Bundesliga heute: Darmstadt - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 20:30 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 auf den VfL Bochum 1848 in der Bundesliga. Die Darmstädter haben in den letzten acht Spielen immer mindestens drei Tore erzielt, was auf eine offensive Spielweise hinweist. Besonders im Fokus steht dabei T. Kempe, der in 33% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison für die „Lilien“ getroffen hat. Auch T. Skarke ist ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Wenn er für Darmstadt getroffen hat, konnten sie zuletzt zwei Mal gewinnen.

Offensive Stärke und Heimvorteil bei Darmstadt

Die Heimstärke der Darmstädter ist ebenfalls bemerkenswert. In den letzten vier Heimspielen sind mindestens drei Tore gefallen und in zehn aufeinanderfolgenden Heimspielen konnten sie zumindest ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. In 44% der Bundesliga-Spiele dieser Saison konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit zumindest einen Treffer erzielen, was auf eine offensive Spielweise und mögliche Schwächen in der Abwehr hindeutet. Interessanterweise gab es in 44% der Bundesliga-Spiele von Darmstadt in dieser Saison zumindest einen Elfmeter.