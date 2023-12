Bundesliga heute: Darmstadt - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SV Darmstadt 98 auf den 1. FC Köln. Dieses Spiel markiert das 13. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im deutschen Profifußball. Die Bilanz spricht bisher klar für die Kölner, die nur eine der ersten zwölf Begegnungen gegen die Lilien verloren haben. Besonders hervorzuheben ist, dass der 1. FC Köln in Darmstadt bisher ungeschlagen ist. Allerdings befindet sich Darmstadt aktuell in einer Phase der Stagnation mit fünf sieglosen Spielen in Folge, während Köln mit nur sechs Punkten aus den ersten zwölf Saisonspielen seine zweitschwächste Bundesliga-Spielzeit überhaupt spielt.

Die Torhüter im Fokus

Die Torhüter beider Mannschaften könnten in diesem Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Kölns Marvin Schwäbe hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 3.9 erwartete Gegentore verhindert, was nur von Hoffenheims Oliver Baumann übertroffen wird. Auf der anderen Seite hat Darmstadts Marcel Schuhen 4.1 mehr Gegentore kassiert als erwartet, was nur von Union Berlins Frederik Rönnow übertroffen wird.

Offensive und Defensive im Vergleich

In Bezug auf die Offensive und Defensive gibt es einige interessante Statistiken. Der SV Darmstadt 98 stellt mit 33 Gegentoren nach zwölf Partien die schwächste Defensive der Liga, während der 1. FC Köln mit nur neun Treffern die schwächste Offensive hat. Zudem sind beide Teams diejenigen, die in dieser Saison die meisten gegnerischen Abschlüsse zugelassen haben. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Darmstadt als einziges Team in dieser Saison noch keinen Punkt nach Rückstand holen konnte, während Köln nur einen Zähler nach Rückstand holte und bereits zehn Punkte nach eigener Führung verspielte. Schiedsrichter der Partie ist Patrick Ittrich.

Wird SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird D98 gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln im Liveticker

Das Spiel kann im Liveticker verfolgt werden.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

