Bundesliga heute: Frankfurt - Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Stuttgarts Guirassy in Topform

Der VfB Stuttgart kann sich auf seinen Top-Torschützen Serhou Guirassy verlassen, der in der Bundesliga seit Beginn der Vorsaison mehr Tore erzielt hat als jeder andere Spieler (26). Seine 15 Tore in den ersten elf Spieltagen dieser Saison wurden in der Bundesliga-Geschichte nur von Robert Lewandowski (2019/20, 16 Tore) und Harry Kane (diese Saison, 17 Tore) übertroffen. Beide Teams haben in dieser Saison nur drei Tore nach Standards erzielt, was den Ligatiefstwert darstellt. Dafür haben sie die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt, beim VfB sind es 90% (26 von 29) und bei Frankfurt 82% (14 von 17).