Bundesliga heute: Freiburg - Darmstadt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem SV Darmstadt 98 findet heute um 15:30 Uhr statt und verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die historischen Statistiken zeigen, dass der SC Freiburg in den letzten sieben Pflichtspielen gegen Darmstadt nur einmal verloren hat und seit März 1991 zu Hause gegen die Hessen ungeschlagen ist. Die Freiburger haben jedoch seit drei Spielen keinen Sieg mehr errungen und haben mit 14 Punkten nach elf Spielen sieben Punkte weniger als im Vorjahr. Darmstadt, auf der anderen Seite, hat mit acht Punkten nach elf Spielen die gleiche Bilanz wie in ihrer letzten Bundesligasaison 2016/17. Trotz einer Serie von drei Niederlagen konnten sie in ihrem letzten Spiel gegen den FSV Mainz 05 ein Unentschieden erreichen und blieben erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.

Freiburgs beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger

Der SC Freiburg hat eine beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger, mit fünf Siegen in den letzten fünf Bundesligaspielen und 13:1 Toren. Eine solche Serie hatten die Freiburger zuvor nur in der Saison 2000/01 unter Trainer Volker Finke. Sollten sie heute gewinnen, wäre es das erste Mal in der Bundesliga, dass sie sechs Spiele in Folge gegen Aufsteiger gewinnen. Zu Hause haben sie sogar die letzten sieben Partien gegen Aufsteiger gewonnen, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Beide Teams warten noch auf ihr erstes Weitschusstor dieser Saison, aber Darmstadt hat bereits acht Gegentore aus der Distanz kassiert, was Ligahöchstwert ist.

Defensive Schwächen und Elfmeterstärke

Trotz ihrer beeindruckenden Bilanz gegen Aufsteiger hat der SC Freiburg in dieser Saison bereits 22 Gegentore kassiert, so viele wie in den vergangenen beiden Spielzeiten nach elf Partien zusammen. Darmstadt hat ligaweit die meisten Gegentreffer hinnehmen müssen, mit 32 Gegentoren – ein Vereinsnegativrekord nach elf Bundesligaspielen. In Bezug auf hohe Ballgewinne des Gegners hat Freiburg mit 105 die zweithöchste Zahl in der Liga, während Darmstadt nur 52 hohe Ballgewinne hatte, die niedrigste Zahl ligaweit. Ein interessanter Faktor könnte jedoch Freiburgs Vincenzo Grifo sein, der in den letzten drei Heimspielen einen Elfmeter verwandelt hat. Sollte er heute erneut treffen, würde er sich in eine exklusive Liste von Spielern einreihen, die in vier Heimspielen in Folge per Elfmeter getroffen haben.

Wird SC Freiburg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SCF gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----