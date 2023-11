Bundesliga heute: Freiburg - Gladbach LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der SC Freiburg auf Borussia Mönchengladbach. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und verspricht einige interessante Aspekte. Der SC Freiburg hat eine beeindruckende Bilanz gegen Borussia Mönchengladbach, mit nur einer Niederlage in 21 Heimspielen. Die Breisgauer sind seit 15 Heimduellen ungeschlagen, was die längste laufende Serie ohne Heimniederlage gegen einen Verein in der Bundesliga darstellt. Vincenzo Grifo, der an 70% der Saisontore des SC Freiburg beteiligt war, wird sicherlich eine Schlüsselrolle in diesem Spiel spielen. Der SC Freiburg ist seit vier Spielen gegen Borussia Mönchengladbach ungeschlagen und hat in den letzten beiden Partien keine Tore zugelassen.

Freiburgs beeindruckende Heimbilanz und Gladbachs Aufwärtstrend

Der SC Freiburg hat drei seiner vier Heimspiele in dieser Saison gewonnen, die einzige Niederlage gab es gegen Borussia Dortmund. Mehr Heimsiege nach den ersten vier Heimspielen einer Bundesliga-Saison gab es nur einmal in der Saison 2016/17. Auf der anderen Seite hat Borussia Mönchengladbach in den letzten vier Spielen sieben Punkte gesammelt, nachdem sie in den ersten fünf Spielen nur zwei Punkte erzielen konnten. Die Fohlen haben in jedem ihrer letzten acht Auswärtsspiele getroffen und in den vier Auswärtsspielen dieser Saison elf Tore erzielt.

Gladbachs Eckenstärke trifft auf Freiburgs solide Abwehr

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison die meisten Tore nach Ecken erzielt, während der SC Freiburg nur einen Gegentreffer nach einem Eckstoß kassiert hat. Beide Teams haben die höchsten PPDA-Werte in dieser Bundesliga-Saison, was auf eine intensive Partie hindeutet. Alassane Pléa, der in dieser Saison bereits öfter getroffen hat als in der gesamten Vorsaison, wird für Borussia Mönchengladbach eine wichtige Rolle spielen. Es bleibt abzuwarten, ob die solide Abwehr des SC Freiburg oder die Eckenstärke von Borussia Mönchengladbach den Ausschlag geben wird.

Wird SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SCF gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

