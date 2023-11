Bundesliga heute: Gladbach - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft heute Abend um 20:30 Uhr auf den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Die Fohlen haben eine beeindruckende Serie gegen die Wölfe, sie haben seit einem 1:2 auswärts im Dezember 2019 keins der letzten sieben Pflichtspiele gegen den VfL Wolfsburg verloren. Allerdings befindet sich Mönchengladbach in einer schwierigen Phase, mit nur zehn Punkten nach zehn Spielen ist es ihre schwächste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren. Auf der anderen Seite hat Wolfsburg zuletzt seine Form verloren und blieb in vier Bundesliga-Spielen in Folge sieglos.

Wolfsburgs Formschwäche und Mönchengladbachs Defensive

Wolfsburgs Formschwäche ist besonders auf Reisen spürbar, sie haben vier Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Folge kassiert, eine Serie, die sie seit der Saison 2011/12 unter Felix Magath nicht mehr hatten. Trotzdem hat Wolfsburg in dieser Saison noch nie einen Rückstand in die Halbzeitpause mitgenommen. Mönchengladbach hingegen hat defensive Probleme, sie haben bereits 23 Gegentore kassiert, nur in den Saisons 1998/99 und 2010/11 waren es mehr nach den ersten zehn Spielen. Es ist erst das dritte Mal in ihrer Geschichte, dass sie nach zehn Spielen noch ohne Weiße Weste sind.

Schlüsselspieler und Standard-Situationen

Ein Schlüsselspieler für Mönchengladbach könnte Alassane Pléa sein, der zuletzt in zwei Bundesligaspielen in Folge traf und nun bei vier Saisontreffern steht. Gegen keinen anderen Verein gab er in der Bundesliga so viele Torvorlagen wie gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburgs Maxence Lacroix könnte jedoch fehlen, er sah zuletzt seinen vierten Platzverweis in der Bundesliga. In Bezug auf Standard-Situationen hat Wolfsburg die wenigsten Gegentore kassiert, während Mönchengladbach die meisten kassiert hat. Allerdings hat Mönchengladbach auch die meisten Tore nach Standards erzielt, zusammen mit dem FC Bayern. Es wird interessant sein zu sehen, wie diese Aspekte das Spiel beeinflussen werden.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----