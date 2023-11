Bundesliga heute: Heidenheim - Bochum LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der 1. FC Heidenheim 1846 auf den VfL Bochum 1848. Die Partie findet um 15:30 Uhr statt und verspricht interessante Dynamiken, da beide Teams in der Vergangenheit bereits 15-mal aufeinandergetroffen sind. Die Bilanz spricht dabei eher für den VfL Bochum, gegen den der 1. FC Heidenheim in der 2. Liga die meisten Niederlagen kassierte. Auch die Anzahl der Gegentore ist gegen kein anderes Team so hoch. Trotzdem konnte Heidenheim in dieser Saison bereits einige Erfolge verbuchen und besonders in Heimspielen punkten. Tim Kleindienst, der in dieser Saison bereits fünf Treffer erzielen konnte, ist dabei ein Spieler, auf den besonders geachtet werden sollte.

Heidenheim: Heimspielstärke gegen Bochums Auswärtserfolge

Der 1. FC Heidenheim konnte in dieser Saison bereits neun seiner zehn Punkte vor heimischer Kulisse holen und gewann drei der vergangenen vier Bundesliga-Heimspiele. Dies könnte ein entscheidender Vorteil gegen den VfL Bochum sein, der allerdings als eines von zwei Teams in dieser Saison mehr Auswärts- als Heimpunkte holte. Der einzige Sieg der Bochumer in dieser Saison gelang auswärts gegen den Aufsteiger SV Darmstadt. Zudem blieb der VfL in den letzten drei Spielen unbesiegt. Beide Teams verspielten in dieser Saison bereits mehrfach eine Führung, was die Partie bis zum Schluss spannend halten könnte.

Statistiken und Schlüsselspieler

In Sachen Laufleistung ist der 1. FC Heidenheim das lauffreudigste Team der Bundesliga und legt pro Spiel im Schnitt 122.7 Kilometer zurück. Der VfL Bochum hingegen absolviert durchschnittlich nur 114.9 km pro Spiel. In Sachen Sprints pro Partie liegt Heidenheim mit 247 Sprints ebenfalls vorne. Ein Schlüsselspieler auf Seiten der Heidenheimer könnte Jan-Niklas Beste sein, der in dieser Saison bereits neun direkte Torbeteiligungen (5 Tore, vier Assists) vorweisen kann. Sieben dieser Scorerpunkte sammelte er in Heimspielen. In seinen ersten zehn Bundesliga-Einsätzen traf er bereits dreimal von außerhalb des Strafraums. Auf Seiten der Bochumer sollte man besonders auf die Defensive achten, die in dieser Saison bereits mehrfach eine Führung aus der Hand gab.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

