Bundesliga heute: Hoffenheim - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In der heutigen Begegnung der Bundesliga trifft die TSG Hoffenheim auf den 1. FSV Mainz 05. Das Spiel findet am 26.11.23 (Sonntag) um 17:30 Uhr statt. Die Historie der beiden Teams zeigt, dass Mainz gegen kein anderes Team so viele Bundesliga-Tore erzielt hat wie gegen Hoffenheim (51). Nur gegen den SC Freiburg gab es mehr Siege (14) als gegen die TSG (13). Allerdings musste sich der FSV im letzten Gastspiel im September 2022 mit einer 1:4-Niederlage geschlagen geben. Trotzdem konnte Mainz vier der letzten fünf Bundesliga-Duelle für sich entscheiden.

Trainer Jan Siewert und Hoffenheims Auswärtsstärke

Jan Siewert, der aktuelle Trainer von Mainz, konnte in seinen ersten beiden Bundesliga-Spielen der aktuellen Amtszeit vier Punkte (1S 1U) holen, mehr als Bo Svensson in seinen neun Bundesliga-Spielen dieser Saison (3). Der letzte Mainzer Trainer, der in seinen ersten beiden Bundesliga-Spielen einer Amtszeit so viele Punkte holte, war Achim Beierlorzer Ende 2019 (sogar 6) – darunter war damals ein 5:1 auswärts beim kommenden Gegner Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim ist mit 16 Punkten das beste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison. Allerdings sind die drei Heimpunkte geteilter Tiefstwert zusammen mit dem Tabellenletzten Union Berlin.

Formkurve und Spieler im Fokus

Mit sieben Punkten nach elf Partien spielt der FSV Mainz 05 seine zweitschwächste Bundesliga-Saison – nur 2020/21 waren es weniger Punkte (5). Zuletzt blieben die Rheinhessen aber in drei Bundesliga-Spielen in Folge unbesiegt (1S 2U). Im Fokus steht auch Wout Weghorst, der nach sechs torlosen Spielen für die TSG Hoffenheim zuletzt erstmals seit April 2021 in drei Bundesliga-Spielen in Folge traf. Nur einmal gelang ihm eine noch längere Trefferserie in der Bundesliga: im November/Dezember 2020 waren es fünf Spiele in Folge mit mindestens einem Tor. Beide Teams werden alles daran setzen, ihre aktuelle Formkurve zu verbessern und wichtige Punkte zu sammeln.

Wird TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----