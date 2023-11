Bundesliga heute: Köln - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Köln auf den FC Augsburg in einem Bundesliga-Spiel, das auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit zu sein scheint. Die Kölner haben vier der letzten fünf Bundesliga-Duelle gegen den FC Augsburg gewonnen, zuletzt sogar drei in Serie. Allerdings ist die aktuelle Form der Kölner alles andere als überzeugend. Mit nur vier Punkten aus neun Spielen spielt der 1. FC Köln seine zweitschwächste Bundesliga-Saison. Den einzigen Saisonsieg konnten die Kölner im letzten Heimspiel gegen Gladbach feiern. Doch die 0:6 Niederlage gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag, die höchste in der Amtszeit von Steffen Baumgart, hat deutliche Spuren hinterlassen.