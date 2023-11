Bundesliga heute: Leverkusen - Union LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Schlüsselspieler: Grimaldo und Volland

Alex Grimaldo von Bayer Leverkusen hat in dieser Saison alle fünf seiner Tore auswärts erzielt, mit nur neun Torschüssen. Er wartet noch auf seinen ersten Heimtreffer, trotz ebenfalls neun Torschüssen. Auf der anderen Seite steht Kevin Volland von Union Berlin, der in sechs Bundesliga-Einsätzen für die Eisernen noch torlos ist. Sein letztes Bundesligator erzielte er in der BayArena von Leverkusen, für die Werkself zum 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05.

Historische Bilanz und aktuelle Form

Historisch gesehen hat Bayer 04 Leverkusen nur eins der elf Pflichtspielduelle mit Union Berlin verloren. Allerdings gewann die Werkself in den vergangenen drei Spielzeiten auch nur eins der sechs Spiele gegen die Eisernen. Leverkusen hat in dieser Saison bereits 30 Tore erzielt, einen neuen Vereinsrekord nach zehn Spielen. Sie trafen in den letzten zehn Bundesligaspielen mindestens doppelt. Im Gegensatz dazu hat Union Berlin bereits acht Saisonniederlagen kassiert, so viele wie in der gesamten Vorsaison. Sie konnten noch keinen Punkt nach einem Rückstand holen und blieben zuletzt zum dritten Mal in der Bundesliga drei Spiele in Folge ohne Torerfolg.