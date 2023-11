Bundesliga heute: Mainz - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute um 15:30 Uhr RB Leipzig in der Bundesliga. Die Bilanz der letzten Duelle spricht für die Gastgeber, die unter Trainer Bo Svensson in fünf Spielen gegen Leipzig nur einmal verloren haben und insgesamt zehn Punkte sammelten. Allerdings befinden sich die Mainzer in einer schwierigen Phase, mit nur drei Punkten aus neun Spielen und 24 Gegentoren, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Der letzte Sieg der Mainzer in der Bundesliga datiert vom 22. April, als sie Bayern München mit 3:1 besiegten. Seitdem sind sie in 14 Spielen sieglos geblieben.