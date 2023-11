Bundesliga heute: Stuttgart - BVB LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Trainer und ihre Bilanzen

VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat in seiner Karriere noch kein Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund gewinnen können. In fünf Begegnungen gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Nur gegen Bayer 04 Leverkusen hat er eine ähnliche Bilanz. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams im April 2023 endete mit einem spektakulären 3:3, wobei Stuttgart nach einem Platzverweis von Mavropanos in Unterzahl drei Tore erzielte. Dies war das erste Heimspiel von Hoeneß als VfB-Trainer. Auf der anderen Seite kassierte Borussia Dortmund nach 17 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen eine Niederlage gegen den FC Bayern.

Die aktuelle Form der Teams

Die aktuelle Form beider Teams zeigt unterschiedliche Tendenzen. Der VfB Stuttgart kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga, genauso viele wie in den ersten 16 Bundesliga-Spielen unter Trainer Sebastien Hoeneß. Zudem blieben die Schwaben im letzten Spiel in Heidenheim erstmals ohne eigenes Tor. Borussia Dortmund hingegen ist seit sieben Auswärtsspielen in der Bundesliga ohne Niederlage, die längste Serie unter Trainer Edin Terzic. Allerdings blieben die Borussen zuletzt gegen den FC Bayern erstmals seit 29 Bundesliga-Spielen ohne eigenen Treffer. Ein interessantes Duell könnte es zwischen den beiden zweikampfstärksten Spielern dieser Bundesliga-Saison geben: VfB Stuttgarts Dan-Axel Zagadou und Borussia Dortmunds Felix Nmecha, die jeweils 71% ihrer Duelle gewinnen konnten.