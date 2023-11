Bundesliga heute: Union - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, dem 25. November 2023, treffen der 1. FC Union Berlin und der FC Augsburg um 15:30 Uhr in der Bundesliga aufeinander. Die Statistiken sprechen dabei eine klare Sprache: Der FC Augsburg hat in der Vergangenheit nur eines von acht Bundesligaspielen gegen Union Berlin verloren und ist aktuell gegen kein anderes Team in der Bundesliga so lange ungeschlagen. Union Berlin hingegen hat gegen den FC Augsburg die zweitlängste sieglose Serie in der Bundesliga, nur übertroffen von der gegen den FC Bayern. Der FC Augsburg kann zudem auf seinen Top-Torschützen und Top-Scorer Ermedin Demirovic zählen, der bereits sechs Tore und drei Vorlagen in dieser Saison beisteuert.