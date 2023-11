Bundesliga: Katakomben-Knall nach Duell mit Bayern! Dieser BVB-Star geht auf Coman los

Der Norweger, der nach dem Spiel offenbar noch Diskussionsbedarf hatte, rauschte im Anschluss an die Parte in Richtung Bayern-Kabine. Dort wartete er minutenlang auf Coman.

BVB vs. Bayern! Ryerson sauer auf Coman

Als Serge Gnabry vorbeikam, fragte Ryerson diesen: „Where is your other winger?“ (deutsch: Wo ist Euer anderer Flügelspieler?). Wenig später kam Coman dazu und es flogen Wortfetzen zwischen den beiden Außenspielern, die sich auch auf dem Platz das eine oder andere Mal begegnet waren.