Bundesliga: RB Leipzig – Sport-Club Freiburg, 3:1 (1:1)

Die 41.117 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Xavi Simons brachte das Heimteam bereits in der sechsten Minute in Front. Merlin Röhl sicherte Freiburg den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Röhl das 1:1 her (51.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Gleich drei Wechsel nahm RB in der 63. Minute vor. Emil Forsberg, Mohamed Simakan und Benjamin Šeško verließen das Feld für Christoph Baumgartner, Benjamin Henrichs und Yussuf Poulsen. Loïs Openda verwandelte in der 79. Minute einen Elfmeter und brachte Leipzig die 2:1-Führung. Wenig später kamen Ritsu Dōan und Michael Gregoritsch per Doppelwechsel für Röhl und Vincenzo Grifo auf Seiten des Sport-Club Freiburg ins Match (79.). Mit dem rechten Fuß besorgte Baumgartner in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für RB Leipzig (80.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Patrick Ittrich feierte RB einen dreifachen Punktgewinn gegen Freiburg.