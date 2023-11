Bundesliga: Schlimme Befürchtungen bestätigt - Hoffenheim-Star Berisha mit Kreuzbandriss

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss lange auf Stürmer Mergim Berisha verzichten. Wie die Kraichgauer am Freitag mitteilten, bestätigten eingehende Untersuchungen den befürchteten Kreuzbandriss im rechten Knie des zweimaligen Nationalspielers. „Er wird sich nun einer Operation unterziehen und in den nächsten Monaten pausieren müssen“, hieß es von Klubseite, Berisha hatte die Verletzung im Training erlitten.

"Das ist eine bittere Nachricht. Mergim ist zuletzt immer besser in Schwung gekommen und hat gezeigt, dass er eine starke Option für unsere Offensive sein kann", sagte Hoffenheims Profifußball-Leiter Pirmin Schwegler.

Berisha war im Sommer für knapp 14 Millionen Euro Ablöse vom FC Augsburg, am Samstag (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Gegner der Hoffenheimer, zur TSG gewechselt. Dort kam der 25-Jährige bislang aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. In der Bundesliga stand er nur zweimal in der Startelf und konnte noch keinen Treffer erzielen.