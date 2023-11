Bundesliga: „Schneckenrennen“ im Abstiegskampf befürchtet

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln sieht in dieser Saison noch einen langen Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga - für alle beteiligten Klubs. „Es ist ein Abstiegskampf mit sechs, sieben Mannschaften, ein sehr, sehr enges Schneckenrennen, das eines bleiben wird“, sagte Baumgart vor dem wegweisenden Spiel am Freitag (20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei Aufsteiger Darmstadt 98.