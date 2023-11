Bundesliga: Sport-Club Freiburg – SV Darmstadt 98, 1:1 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Mathias Honsak vor 3.430 Zuschauern zum 1:0 für den SV Darmstadt 98. Lucas Höler nutzte die Chance für Freiburg und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 74. Minute stellte Darmstadt personell um: Per Doppelwechsel kamen Emir Karic und Oscar Vilhelmsson auf den Platz und ersetzten Tim Skarke und Aaron Seydel. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Sascha Stegemann setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.