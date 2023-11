Bundesliga: SV Darmstadt 98 – 1. FSV Mainz 05, 0:0 (0:0)

Der SV Darmstadt 98 und der 1. FSV Mainz 05 teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 0:0. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 83. Minute stellte Darmstadt personell um: Per Doppelwechsel kamen Mathias Honsak und Aaron Seydel auf den Platz und ersetzten Tim Skarke und Oscar Vilhelmsson. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und der FSV spielten unentschieden.