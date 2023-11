Bundesliga: SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen, 0:3 (0:2)

Zur tragischen Figur wurde Olivier Deman, als er gegen den Gast vor 42.100 Zuschauern ins eigene Netz traf (9.). Bevor es in die Pause ging, hatte Jeremie Frimpong mit dem rechten Fuß das 2:0 für den Tabellenführer parat (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Wenig später kamen Justin Njinmah und Nick Woltemade per Doppelwechsel für Leonardo Bittencourt und Rafael Borré auf Seiten von Werder ins Match (72.). In der 76. Minute legte Álex Grimaldo mit dem linken Fuß zum 3:0 zugunsten von Leverkusen nach. Letztlich fuhr Bayer 04 Leverkusen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wer soll Bayer noch stoppen? Leverkusen verbuchte gegen Bremen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Bundesliga weiter an. In der Defensive von Bayer 04 Leverkusen griffen die Räder ineinander, sodass Bayer im bisherigen Saisonverlauf erst zehnmal einen Gegentreffer einsteckte. Leverkusen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Bayer 04 Leverkusen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.