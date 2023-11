Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Bayer will die Erfolgsserie von fünf Siegen bei der TSG ausbauen. Letzte Woche gewann die TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart mit 3:2. Damit liegt Hoffenheim mit 18 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Zuletzt kam Leverkusen zu einem 2:1-Erfolg über den Sport-Club Freiburg.

Daheim hat die TSG die Form noch nicht gefunden: Die drei Punkte aus vier Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. In dieser Saison sammelte die TSG 1899 Hoffenheim bisher sechs Siege und kassierte drei Niederlagen.

Die Hintermannschaft von Leverkusen ist gewarnt, im Schnitt trifft die Offensivabteilung der TSG mehr als zweimal pro Spiel ins Schwarze. Körperlos agierte die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Bayer 04 Leverkusen davon beeindrucken lässt? Die letzten fünf Spiele hat Bayer alle für sich entschieden und ist in der jetzigen Form sehr schwer zu bremsen. Gelingt es der TSG, diesen Lauf zu beenden?