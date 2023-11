Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Köln, 1:1 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Lukas Daschner vor 26.000 Zuschauern zum 1:0 für den VfL. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Bochum musste den Treffer von Davie Selke zum 1:1 hinnehmen (54.). Wenig später kamen Benno Schmitz und Steffen Tigges per Doppelwechsel für Rasmus Carstensen und Luca Waldschmidt auf Seiten des FC ins Match (74.). Gleich drei Wechsel nahm der VfL Bochum 1848 in der 81. Minute vor. Takuma Asano, Daschner und Philipp Hofmann verließen das Feld für Moritz Broschinski, Philipp Förster und Gonçalo Paciência. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und Köln spielten unentschieden.