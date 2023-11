Bundesliga: VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen, 2:2 (1:1)

In der siebten Minute verwandelte Marvin Ducksch vor 28.917 Zuschauern einen Freistoß zum 1:0 für Werder. Vaclav Černý nutzte die Chance für den VfL Wolfsburg und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Wenig später kamen Maximilian Arnold und Tiago Tomás per Doppelwechsel für Mattias Svanberg und Černý auf Seiten des VfL ins Match (57.). Kevin Paredes traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Gastgeber (59.). Wer glaubte, Bremen sei geschockt, irrte. Rafael Borré machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (65.). Dem Druck der Gäste musste Wolfsburg ab der 88. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Maxence Lacroix vom Platz geflogen war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der VfL Wolfsburg und der SV Werder Bremen spielten unentschieden.