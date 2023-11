BVB desolat! Kobel verursacht zwei Elfer

Borussia Dortmund hat nach einer schwachen Vorstellung verdient 1:2 (1:1) beim VfB Stuttgart verloren und nach dem 0:4 gegen den FC Bayern in der Bundesliga den nächsten heftigen Rückschlag kassiert.

Torhüter Gregor Kobel verursachte dabei zwei Elfmeter, von denen er einen sogar noch hielt. Tore von Deniz Undav (42.) und Serhou Guirassy (83./Elfmeter) besiegelten die zweite Niederlage in Serie für den BVB, der schon durch ein Remis von RB Leipzig am Sonntag auf den 5. Platz abrutschen kann.

Kobel muss BVB retten - VfB-Fluch setzt sich fort

Dortmund, das Ende der vergangenen Saison unter anderem in Stuttgart die Meisterschaft verspielt hatte (3:3 am 28. Spieltag trotz Überzahl ab der 39. Minute), schwamm auch dieses Mal beim Gastspiel in Schwaben.