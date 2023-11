Carro verärgert über Ansetzung des Afrika-Cups

Klubchef Fernando Carro vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat Kritik an der zeitlichen Terminierung des Afrika-Cups geübt. "Dass der Afrika-Cup mitten in der Saison gespielt wird, kann nicht sein", sagte der 59-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Um das zu ändern, werde ich in die Auseinandersetzung mit der FIFA gehen."