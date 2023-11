Co-Trainer Bönig nimmt Auszeit bei Union

Einen Nachfolger für den Schweizer Chefcoach hat Union noch nicht bekannt gegeben. Am Montag leitete das Interims-Duo Marco Grote und Marie-Louise Eta, normalerweise zuständig für die U19, die Einheit der Profimannschaft. Eta ist die erste Co-Trainerin in der Bundesliga, ob sie an der Seite von Grote jedoch auch am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) beim Schlusslicht aus Köpenick auf der Bank sitzen wird, ist noch unklar.