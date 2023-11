Dárdai: "Er war so faul, wie ganz wenige Spieler" - Keine Zukunft mehr bei Hertha!

Heftige Kritik von Pál Dárdai an einem eigenen Spieler! Im Rahmen der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Freitagabend sagte der Hertha-Coach, als er auf Myziane Maolida angesprochen wurde: „Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe.“