Doppelpass: Kohler erzählt Hoeneß-Anekdote über Vereinsmaxime

„Für Bayern zählen Ergebnisse und Dominanz, das sind die Leute hier gewohnt“, stellte Jürgen Kohler im SPORT1 STAHLWERK Doppelpass klar und erinnert sich an ein Zusammentreffen mit Uli Hoeneß, das sich bei ihm im Kopf eingebrannt hat.

Kohler stimmt Hoeneß zu: „Spielst in einem anderen Regal“

Diese spezielle Erwartungshaltung empfindet Kohler längst als entscheidend. „Wenn du hier herkommst, musst du genau wissen, du spielst in einem anderen Regal - und das ist auch richtig so. Es wird keiner gezwungen, beim FC Bayern zu spielen. Jeder will ja beim besten Verein spielen“, führte Kohler aus.