“Eberl der Richtige für Bayern“ - Ex-Bundesliga-Star Dante schwärmt zudem von Bayern-Profi Tel

„Max kennt aus seinen früheren Spielerzeiten Bayern München in- und auswendig. Dazu ist er sehr kompetent, er überlässt nichts dem Zufall und ist extrem professionell. Ich bin sicher, dass er in München schnell überzeugen würde, sollte er demnächst an der Säbener Straße anheuern“, sagte Dante dem Sportbuzzer.