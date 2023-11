Erstaunliche Kritik an Füllkrug-Transfer

Weiser zögert mit Vertragsverlängerung

„Ich zögere, weil ich ambitioniert bin und vom Verein das Gefühl haben will, dass man größere Ziele als den Klassenerhalt hat. Auf dieses Signal warte ich“, erklärte der 29-Jährige und ergänzte: „Natürlich liegt es am Ende des Tages an uns Spielern, aber ich denke, auch der Verein kann eine Richtung vorgeben. Diesen Zeitpunkt haben wir am Anfang der Saison in den ersten Spielen verpasst.“