FC Bayern: Müller klärt Zukunft - "So ist zumindest mein Plan“

Angesichts seines auslaufenden Vertrags beim FC Bayern sagte der 34-Jährige der Sport Bild : „Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan.“

Von Karriereende im kommenden Sommer will Müller demnach nichts wissen: „Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen - ich hoffe, das sieht man.“

FC Bayern: Müller spricht über Karriere-Situation

Allerdings war der Routinier in den vergangenen Wochen beim FC Bayern, für den er mittlerweile unglaubliche 680 Profispiele bestritten hat, fast nur noch als Joker zum Einsatz gekommen - was den noch immer ehrgeizigen Weltmeister von 2014 durchaus umtreibt.

„Dass es mich ärgert, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ist auch klar“, so Müller, räumte aber ein: „Wir haben aktuell bei uns in der Offensive fast ein Überangebot an Qualitätsspielern. Da muss jeder manchmal schlucken.“