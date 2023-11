FC Bayern: Neuzugang Irankunda sorgt für Wirbel bei Fans - und warum sein Vater beim Transfer half

Der Vertrag von Nestory Irankunda beim FC Bayern läuft erst ab Juli nächsten Jahres. Doch schon jetzt sorgt der am Dienstag von den Münchnern bekanntgegebene Transfer des Offensivjuwels für großen Wirbel.

Der Grund: Kaum war der Transfer verkündet, tauchten in den sozialen Medien Aussagen des 17-jährigen Australiers auf, die einigen Fans des FC Bayern überhaupt nicht gefielen.

Neues Bayern-Juwel: Messi als großes Idol

Auch sein größtes Idol hat bei Bara gespielt. „Ich wollte schon immer so spielen wie Messi. Er inspiriert mich, ein besserer Spieler zu werden“, sagt er über den argentinischen Weltmeister.

So viel Bewunderung für Barcelona kommt bei einigen Bayern-Fans gar nicht gut an. „Er wird uns definitiv verlassen, sobald Barcelona anklopft, nachdem wir ihn entwickelt haben“, warnt ein User auf X.

Irankunda, der schon seit einiger Zeit in der australischen A-League für Adelaide United stark auftrumpft, hat aber auch für die Bayern sehr lobende Worte.

Irankunda: „Mein Vater ist Bayern-Fan“

Nicht ganz unbeteiligt an dieser Entscheidung war offensichtlich sein Vater. „Er war schon ein Bayern-Fan, als ich noch in Afrika lebte“, sagte Irankunda, dessen Eltern zunächst von Burundi nach Tansania flohen, wo ihr Sohn geboren wurde. Anschließend fanden sie in Australien eine neue Heimat.