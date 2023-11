FC Bayern: Ungewohnt private Einblicke! Thomas Tuchel spricht über Scheidung, Lieblingsessen und seine Heimat

Tuchel spricht über seine Scheidung

„Wir sind immer mit der ganzen Familie gereist. Jetzt hat sich meine persönliche familiäre Situation leider ein bisschen geändert durch meine Scheidung. Bis dahin war es normal und sehr schön, dass wir immer als Familie unterwegs waren, was für meine Frau und meine Töchter nicht immer so einfach war. Sie mussten ihre Freunde, ihre Schulen verlassen und wieder von vorne anfangen. Es gibt immer zwei Seiten“, nannte Tuchel auch einen Grund für die gescheiterte Ehe.

So wohnt der Trainer des deutschen Rekordmeisters also allein in der Landeshauptstadt - und schaut immer wieder in seiner Heimat Krumbach vorbei.