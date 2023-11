FC Bayern verkündet zwei Vertrags-Verlängerungen - Rekordmeister bindet Scholl an sich

Zwei Talente mit Perspektive bleiben in München! Der FC Bayern gab am Montagmittag die Vertragsverlängerungen mit zwei U19-Spielern bekannt: Innenverteidiger Paul Scholl (17 Jahre) und Mittelfeldspieler Veis Yildiz (ebenfalls 17) binden sich bis zum Sommer 2026 an den deutschen Rekordmeister.

Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Campus, freute sich in einer vom Verein publizierten Mitteilung über die beiden Deals: „Paul und Veis sind echte Teamspieler, die immer alles für den Erfolg der Mannschaft geben.“

FC Bayern: Scholl und Yildiz mit regionalem Bezug

Yildiz wiederum schloss sich 2019 den Bayern an. Der 2006er-Jahrgang mit türkischen Wurzeln wurde jedoch in Erding geboren, unweit der bayerischen Landeshauptstadt.

Scholl, kommt in der laufenden Saison auf zehn Einsätze in der U19-Bundesliga sowie drei in der UEFA Youth League, dem Jugend-Ableger der Champions League. Yildiz wartet derweil nach einer langwierigen Knie-Verletzung weiter auf den ersten Einsatz in der Saison 2023/24.