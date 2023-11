FCA will sich "in Top Ten der Bundesliga etablieren"

Die Verantwortlichen des FC Augsburg wollen sich auf Dauer nicht mit dem Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga zufrieden geben. "Wir wollen mehr erreichen als in den letzten Jahren und glauben, dass der gesamte Klub zu mehr fähig ist", sagte Geschäftsführer Michael Ströll im kicker-Interview. Die Entwicklung werde "nicht von heute auf morgen passieren", ergänzte er, aber "ich bin überzeugt, dass wir den FC Augsburg auf Strecke in den Top Ten der Bundesliga etablieren können".