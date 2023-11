Fingerverletzung: Mainz gegen Freiburg ohne Zentner

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf Stammkeeper Robin Zentner verzichten. Wie die Mainzer am Donnerstag mitteilten, hatte sich der 29-Jährige im Spiel bei der TSG Hoffenheim (1:1) am vergangenen Spieltag eine knöcherne Fingerverletzung zugezogen. Wie lange Zentner ausfallen wird, ließ der Verein offen.