Fischer-Aus bei Union Berlin! Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet

Fischer-Aus bei Union Berlin ! Die Eisernen und der 57-Jährige beenden die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Das gab der Hauptstadt-Klub am Mittwochvormittag offiziell bekannt. Vorausgegangen war ein persönliches Gespräch mit Präsident Dirk Zingler am Montagnachmittag.

„Ich habe erst vor Kurzem deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Urs Fischer ein hervorragender Trainer ist, und davon bin ich auch weiterhin absolut überzeugt. Seine Persönlichkeit und seine erfolgreiche Arbeit haben unseren Klub in den vergangenen Jahren geprägt und uns viele neue Möglichkeiten eröffnet“, erklärte Union-Präsident Dirk Zingler in einem offiziellen Statement.

„Die letzten Wochen haben sehr viel Kraft gekostet. Wir haben viel versucht, die Mannschaft hat viel aufgewendet, aber es hat sich nicht in Ergebnissen ausgezahlt. Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar. Trotzdem fühlt es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert: Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen“, sagte Fischer zur Trennung.

Union-Absturz

Der Schweizer hatte die Eisernen im Sommer 2018 übernommen, aus der Zweiten Liga in die Bundesliga geführt und von dort in die Champions League. In der aktuellen Saison stürzte Union jedoch ab, verlor zwölf Pflichtspiele in Folge und ist inzwischen Tabellenletzter.