Fischer weiter Union-Trainer: TV-Experte Hamann findet es "unverantwortlich"

Dietmar Hamann hat das Festhalten von Union Berlin an Trainer Urs Fischer als unverantwortlich verurteilt. Die Eisernen haben mittlerweile zwölf Pflichtspielen in Folge verloren.

„Du hast eine Verantwortung dem Verein gegenüber“, meinte Haman bei Sky90 . Der TV-Experte erklärte weiter: „Du kannst ja nicht sagen: Wir gehen mit Fischer in die zweite Liga und hunderte Leute verlieren ihren Job. Das wäre ja unverantwortlich.“

In der Bundesliga ist Union auf dem Relegationsrang angekommen, nur ein Punkt trennt den Champions-League-Teilnehmer noch vom Tabellenletzten Köln. Fischer selbst pochte nach der jüngsten Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (0:3) auf Zusammenhalt. In Berlin werde dieser „nicht nur erzählt, sondern auch gelebt.“ Spieler und Fans hatten ihm den Rücken gestärkt.

Hamann warnt vor gefährlicher Situation

In den kommenden Wochen stehen viele schwere Spiele für den Hauptstadt-Klub auf dem Programm. In der Champions League warten die SSC Neapel und Braga, in der Liga Bayer Leverkusen, der FC Augsburg und der FC Bayern.